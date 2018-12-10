У Німеччині закриють останню вугільну шахту

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Рішення про припинення держдотування вугільної галузі у ФРН ухвалили на початку 2018 року

У Німеччині до 21 грудня 2018 року закриють останню вугільну шахту у країні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times.

Вказано, що рішення про припинення державного дотування вугільної галузі у ФРН ухвалили на початку 2018 року. Так, парламент ухвалив рішення про скорочення державних дотацій на 150 мільярдів євро на підтримку шахт.

Йдеться про комплекс "Проспер-Ханіель". Шахта знаходиться на федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Територію шахти після закриття планують використати для будівництва енергоакумулюючої станції потужністю 200 мегават. Вона буде накопичувати енергію сонячних та вітрових електростанцій та зможе забезпечувати близько 400 тисяч будинків електроенергією.

Зазначається також, що наразі вугільна галузь у Німеччині є неконкурентоздатною через розвиток нафтопереробки та видобутку газу. Підкреслюється, що більшість німецьких вугільних шахт були збитковими і без державних дотацій вимушені були закритися.

Нагадаємо, у жовтні у місті Берггейм вийшли з акцією протесту більше 20 тис. шахтарів, які вимагали захисту своїх робочих місць від планів поетапного закриття виробництва електроенергії на вугіллі.

Як писало РБК-Україна раніше у 2007 році, у ході переговорів про майбутнє німецької вугледобувної галузі за участю представників концерну RAG, профспілок і уряду було досягнуто принципової згоди про припинення видобутку вугілля до 2018 року.