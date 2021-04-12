У Німеччині заговорили про вихід з ЄС
Німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" прийняла програму, в якій головним пунктом стала вимога вивести Німеччину зі складу ЄС. З такою програмою партія піде на вибори в Бундестаг, які повинні відбутися у вересні.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Делегати значно загострили деякі формулювання програми порівняно з проектом, внесеним керівництвом партії. Зокрема, переважна більшість делегатів висловилася за вихід Німеччини з Євросоюзу.
"Ми вважаємо необхідним вихід Німеччини з Європейського Союзу і створення нового європейського економічного співтовариства і спільноти за інтересами", - йдеться в програмі.
Також партія хоче заборонити возз'єднання сімей біженців. Серед інших пунктів - повернення контролю та "фізичних бар'єрів" на кордонах Німеччини, а також загальнонаціональні референдуми, відмова від євро.
Нагадаємо, з 1 січня 2021 року Велика Британія завершила процес виходу з ЄС. Він розпочався наприкінці січня 2020 року.
Після цього переговорники з Британії та Європейського союзу домовилися про торговельну угоду після виходу Сполученого Королівства з ЄС (Brexit).