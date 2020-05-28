ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині заговорили про нові санкції проти РФ

Новини » Політика     28.05.2020 - 15:25
У Німеччині заговорили про нові санкції проти РФ
Фото: ФРН може ініціювати нові санкції відносно РФ (РБК-Україна)

У МЗС ФРН заявили про докази причетності РФ до хакерських атак на бундестаг

Німеччина має вагомі докази причетності Росії до кібератак на бундестаг. У ФРН заявили, що у зв'язку з цим проти РФ можуть бути введені нові санкції.

Про це повідомляє Der Tagesspiegel.

Мова йде про кібератаку п'ятирічної давнини. Тоді хакери зламали комп'ютер канцлера Ангели Меркель і викрали її листування.

Сьогодні у ФРН заявили, що винуватцем атаки був російський розвідник.

"Є вагомі докази того, що на момент атаки він належав до військової спецслужби ГРУ", - сказав держсекретар німецького МЗС Мігель Бергер.

За даними Федеральної прокуратури, мова йде про Дмитра Бадіна, співробітника російської військової секретної служби ГРУ.

За словами Бергера, у зв'язку з новими даними німецький уряд має намір просувати на рівні ЄС ідею нових санкцій проти Росії. Про це також поінформували російського посла в ФРН.

Нагадаємо, 8 травня 2015 року хакер під псевдонімом Scaramouche проник у комп'ютер Меркель і отримав доступ щонайменше до 16 гігабайт інформації.

У ФРН з самого спочатку побачили в атаці російський слід, але Меркель дипломатично заявила, що продовжить зусилля для поліпшення відносин з Росією.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Російська ФедераціяГерманияСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся