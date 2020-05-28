У Німеччині заговорили про нові санкції проти РФ

Фото: ФРН може ініціювати нові санкції відносно РФ (РБК-Україна)

У МЗС ФРН заявили про докази причетності РФ до хакерських атак на бундестаг

Німеччина має вагомі докази причетності Росії до кібератак на бундестаг. У ФРН заявили, що у зв'язку з цим проти РФ можуть бути введені нові санкції.

Про це повідомляє Der Tagesspiegel.

Мова йде про кібератаку п'ятирічної давнини. Тоді хакери зламали комп'ютер канцлера Ангели Меркель і викрали її листування.

Сьогодні у ФРН заявили, що винуватцем атаки був російський розвідник.

"Є вагомі докази того, що на момент атаки він належав до військової спецслужби ГРУ", - сказав держсекретар німецького МЗС Мігель Бергер.

За даними Федеральної прокуратури, мова йде про Дмитра Бадіна, співробітника російської військової секретної служби ГРУ.

За словами Бергера, у зв'язку з новими даними німецький уряд має намір просувати на рівні ЄС ідею нових санкцій проти Росії. Про це також поінформували російського посла в ФРН.

Нагадаємо, 8 травня 2015 року хакер під псевдонімом Scaramouche проник у комп'ютер Меркель і отримав доступ щонайменше до 16 гігабайт інформації.

У ФРН з самого спочатку побачили в атаці російський слід, але Меркель дипломатично заявила, що продовжить зусилля для поліпшення відносин з Росією.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко