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В Германии зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 21:15
В Германии зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (44 twitter com ChuBailiang)

Это уже седьмой подтвержденный случай коронавируса в Германии

Немецкий поставщик автомобильных запчастей Webasto заявил, что у двоих сотрудников компании был подтвержден случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В компании отметили, что один из сотрудников является немцев, а второй - китайцем. Оба они находятся в больнице и проходят лечение.

Напомним, в Баварии подтвердили первый случай заболевания новым коронавирусом у ребенка. Это уже шестой случай заражения китайским коронавирусом в Германии. Отец ребенка контактировал с инфицированным коронавирусом человеком.

Кроме того, в Баварии поместили в карантин 90 человек, которые могли контактировать с инфицированной коронавирусом китаянкой.

Отметим, что в Швеции подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Пациентка находится в окружной больнице в Рыхове в Йенчепинге.

Добавим, что 29 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Также в ВОЗ отметили, что заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая.

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