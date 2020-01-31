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У Німеччині зафіксували новий випадок зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 21:15
У Німеччині зафіксували новий випадок зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (44 twitter com ChuBailiang)

Це вже сьомий підтверджений випадок коронавіруса в Німеччині

Німецький постачальник автомобільних запчастин Webasto заявив, що у двох співробітників компанії був підтверджений випадок зараження новим коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У компанії зазначили, що один зі співробітників є німців, а другий - китайцем. Обидва вони знаходяться в лікарні та проходять лікування.

Нагадаємо, в Баварії підтвердили перший випадок захворювання новим коронавірусом у дитини. Це вже шостий випадок зараження китайським коронавірусом в Німеччині. Батько дитини контактував з інфікованим коронавірусом людиною.

Крім того, в Баварії помістили в карантин 90 осіб, які могли контактувати з інфікованою коронавірусом китаянкою.

Зазначимо, що у Швеції підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом. Пацієнтка перебуває в окружній лікарні в Рихове в Йенчепінге.

Додамо, що 29 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Також у ВООЗ наголосили, що захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю.

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