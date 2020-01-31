В Швеции подтвердили первый случай заражения коронавирусом

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Пациентка находится в окружной больнице в Рыхове в Йенчепинге

В Швеции подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

Как сообщает Управление общественного здравоохранения, заражение коронавирусом было подтверждено у женщины. Пациентка находится в окружной больнице в Рыхове в Йенчепинге.

" Пациент - женщина, которая посещала город Ухань. Должно быть, у нее появились симптомы после возвращения домой, и она сама обратилась за помощью", - отметили в Управлении.

Напомним, в Баварии подтвердили первый случай заболевания новым коронавирусом у ребенка. Это уже шестой случай заражения китайским коронавирусом в Германии. Отец ребенка контактировал с инфицированным коронавирусом человеком.

Кроме того, в Баварии поместили в карантин 90 человек, которые могли контактировать с инфицированной коронавирусом китаянкой.

Добавим, что 29 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Также в ВОЗ отметили, что заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая.