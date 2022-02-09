В Германии нет юридических запретов на поставку оружия Украине, - МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита немецкой коллеги Анналены Бербок заявил ей о том, что у Берлина нет юридических причин отказывать Киеву в поставке оружия. Отказ Германии является политическим решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Я честно сказал: Анналена, ваша позиция несправедлива. Мы проанализировали всю вашу нормативную базу, и там нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине. Это чисто политическое решение. А значит, оно может быть частично модифицированным. С этим она уехала назад", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт повторила отказ поставлять оружие Украине, поскольку Берлин выступает за мирный путь решения конфликта с Россией. Немецкая сторона объясняет свою позицию тем, что в стране есть общественное согласие на то, чтобы не поставлять оружие в горячие точки.

Отметим, во время визита Бербок в Украину была отменена ее встреча с президентом Владимиром Зеленским. Западные СМИ сообщили, что это произошло из-за позиции Берлина по оружию, но украинская сторона отрицает.