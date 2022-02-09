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У Німеччині немає юридичних заборон на постачання зброї Україні, - МЗС

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Київ, Середа 09 лютого 2022 17:59
У Німеччині немає юридичних заборон на постачання зброї Україні, - МЗС Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту німецької колеги Анналени Бербок заявив їй про те, що у Берліна немає юридичних причин відмовляти Києву в постачанні зброї. Відмова Німеччини є політичним рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Я чесно сказав: Анналено, ваша позиція несправедлива. Ми проаналізували всю вашу нормативну базу, і там немає ніяких юридичних заборон на поставку зброї Україні. Це чисто політичне рішення. А значить, воно може бути частково модифікованим. З цим вона поїхала назад", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повторила відмову постачати зброю Україні, оскільки Берлін виступає за мирний шлях вирішення конфлікту з Росією. Німецька сторона пояснює свою позицію тим, що в країні є суспільна згода на те, щоб не поставляти зброю в гарячі точки.

Зазначимо, під час візиту Бербок до України було скасовано її зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Західні ЗМІ повідомили, що це сталося через позицію Берліна щодо зброї, але українська сторона заперечує.

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