В Германии взорвался прототип многоразовой ракеты: видео

Во время испытаний первую ступень заправляли криогенным азотом и подвергали давлению, чтобы высчитать ее максимальную нагрузку. Впрочем, в конце концов она взорвалась.

Специалисты RFA убеждены в том, что испытания оказались успешными, поскольку невозможно добиться отличного результата без промахов. Несмотря на взрыв, прототип оказался довольно прочным.

Первый полет ракеты запланирован на конец 2022 года. Аппарат будут использовать для доставки в космос небольших грузов.

Также известно, что первая ступень будет многоразовой в использовании, поскольку во время полета будет отсоединяться и приземляться на Землю благодаря парашютной системе.