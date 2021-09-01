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В Німеччині вибухнув прототип багаторазової ракети: відео

Автор: Сергій Пишкін

Німецька компанія Rocket Factory Augsburg втратила перший ступінь прототипу багаторазової ракети внаслідок вибуху під час її випробувань. Перший політ апарату запланований на кінець 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASASpaceFlight.

Під час випробувань перший ступінь заправляли кріогенним азотом й піддавали тиску, аби вирахувати його максимальне навантаження. Втім, зрештою він вибухнув.

Фахівці RFA переконані у тому, що випробування виявилися успішними, оскільки неможливо добитися відмінного результату без жодних промахів. Попри вибух, прототип виявився доволі міцним.

Перший політ ракети запланований на кінець 2022 року. Апарат використовуватимуть для доставки у космос невеликих вантажів.

Також відомо, що перший ступінь буде багаторазовим у використанні, оскільки під час польоту від'єднуватиметься та приземлятиметься на Землю завдяки парашутній системі.

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NASAГермания