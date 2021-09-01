В Німеччині вибухнув прототип багаторазової ракети: відео

Під час випробувань перший ступінь заправляли кріогенним азотом й піддавали тиску, аби вирахувати його максимальне навантаження. Втім, зрештою він вибухнув.

Фахівці RFA переконані у тому, що випробування виявилися успішними, оскільки неможливо добитися відмінного результату без жодних промахів. Попри вибух, прототип виявився доволі міцним.

Перший політ ракети запланований на кінець 2022 року. Апарат використовуватимуть для доставки у космос невеликих вантажів.

Також відомо, що перший ступінь буде багаторазовим у використанні, оскільки під час польоту від'єднуватиметься та приземлятиметься на Землю завдяки парашутній системі.