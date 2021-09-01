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В Германии взорвался прототип многоразовой ракеты: видео

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Германия, Среда 01 сентября 2021 20:43
В Германии взорвался прототип многоразовой ракеты: видео Фото: в Германии взорвался прототип многоразовой ракеты (Youtube, Rocket Factory Augsburg)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg потеряла первую ступень прототипа многоразовой ракеты в результате взрыва во время ее испытаний. Первый полет аппарата запланирован на конец 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASASpaceFlight.

Во время испытаний первую ступень заправляли криогенным азотом и подвергали давлению, чтобы высчитать ее максимальную нагрузку. Впрочем, в конце концов она взорвалась.

Специалисты RFA убеждены в том, что испытания оказались успешными, поскольку невозможно добиться отличного результата без промахов. Несмотря на взрыв, прототип оказался довольно прочным.

Первый полет ракеты запланирован на конец 2022 года. Аппарат будут использовать для доставки в космос небольших грузов.

Также известно, что первая ступень будет многоразовой в использовании, поскольку во время полета будет отсоединяться и приземляться на Землю благодаря парашютной системе.

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