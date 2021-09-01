В Германии взорвался прототип многоразовой ракеты: видео

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg потеряла первую ступень прототипа многоразовой ракеты в результате взрыва во время ее испытаний. Первый полет аппарата запланирован на конец 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASASpaceFlight .

Во время испытаний первую ступень заправляли криогенным азотом и подвергали давлению, чтобы высчитать ее максимальную нагрузку. Впрочем, в конце концов она взорвалась.

Специалисты RFA убеждены в том, что испытания оказались успешными, поскольку невозможно добиться отличного результата без промахов. Несмотря на взрыв, прототип оказался довольно прочным.

You can't make an omelette without breaking eggs! With our cryogenic burst test we pushed the #limits of our first stage design and #successfully demonstrated the strengthening of our steel alloy under cryo conditions!



A new first stage is already in the pipeline. On we go! pic.twitter.com/Qih6EEMWrQ — Rocket Factory Augsburg (@rfa_space) August 27, 2021

Первый полет ракеты запланирован на конец 2022 года. Аппарат будут использовать для доставки в космос небольших грузов.

Также известно, что первая ступень будет многоразовой в использовании, поскольку во время полета будет отсоединяться и приземляться на Землю благодаря парашютной системе.