В Німеччині вибухнув прототип багаторазової ракети: відео
Німецька компанія Rocket Factory Augsburg втратила перший ступінь прототипу багаторазової ракети внаслідок вибуху під час її випробувань. Перший політ апарату запланований на кінець 2022 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASASpaceFlight.
Під час випробувань перший ступінь заправляли кріогенним азотом й піддавали тиску, аби вирахувати його максимальне навантаження. Втім, зрештою він вибухнув.
Фахівці RFA переконані у тому, що випробування виявилися успішними, оскільки неможливо добитися відмінного результату без жодних промахів. Попри вибух, прототип виявився доволі міцним.
You can't make an omelette without breaking eggs! With our cryogenic burst test we pushed the #limits of our first stage design and #successfully demonstrated the strengthening of our steel alloy under cryo conditions!— Rocket Factory Augsburg (@rfa_space) August 27, 2021
A new first stage is already in the pipeline. On we go! pic.twitter.com/Qih6EEMWrQ
Перший політ ракети запланований на кінець 2022 року. Апарат використовуватимуть для доставки у космос невеликих вантажів.
Також відомо, що перший ступінь буде багаторазовим у використанні, оскільки під час польоту від'єднуватиметься та приземлятиметься на Землю завдяки парашутній системі.
Well @elonmusk, some similarity can not be denied, can it? #RFA @SpaceX #Starship #RocketFactory— Rocket Factory Augsburg (@rfa_space) August 10, 2021
Credits: @NASASpaceflight @BocaChicaGal pic.twitter.com/HyBY0N5js9