В Німеччині вибухнув прототип багаторазової ракети: відео

Німецька компанія Rocket Factory Augsburg втратила перший ступінь прототипу багаторазової ракети внаслідок вибуху під час її випробувань. Перший політ апарату запланований на кінець 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASASpaceFlight .

Під час випробувань перший ступінь заправляли кріогенним азотом й піддавали тиску, аби вирахувати його максимальне навантаження. Втім, зрештою він вибухнув.

Фахівці RFA переконані у тому, що випробування виявилися успішними, оскільки неможливо добитися відмінного результату без жодних промахів. Попри вибух, прототип виявився доволі міцним.

You can't make an omelette without breaking eggs! With our cryogenic burst test we pushed the #limits of our first stage design and #successfully demonstrated the strengthening of our steel alloy under cryo conditions!



A new first stage is already in the pipeline. On we go! pic.twitter.com/Qih6EEMWrQ — Rocket Factory Augsburg (@rfa_space) August 27, 2021

Перший політ ракети запланований на кінець 2022 року. Апарат використовуватимуть для доставки у космос невеликих вантажів.

Також відомо, що перший ступінь буде багаторазовим у використанні, оскільки під час польоту від'єднуватиметься та приземлятиметься на Землю завдяки парашутній системі.