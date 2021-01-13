ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Германии выявили первые случаи заражения "африканским" коронавирусом

Автор: Даша Харченко

В Германии зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, который был впервые обнаружен в Южно-Африканской Республике. Заражение обнаружили у семьи, которая 13 декабря вернулась из ЮАР.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Deutsche welle.

Новые случаи инфицирования штаммом 501Y.V2 обнаружили в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Заболели члены семьи, которые 13 декабря вернулась из ЮАР.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность продолжения локдауна в Германии до апреля. Она опасается роста заболеваемости из-за "британского" мутировавшего коронавируса.

Напомним, в Германии с 16 декабря введен очередной локдаун из-за коронавируса. По всей стране запрещена работа магазинов розничной торговли, за исключением продовольственных. Также закрытыми будут все школы и детские сады.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГерманияКоронавирус