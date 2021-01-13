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У Німеччині виявили перші випадки зараження "африканським" коронавірусом

Автор: Даша Харченко

У Німеччині зафіксували перші випадки зараження новим штамом коронавірусу, який був вперше виявлений в Південно-Африканській Республіці. Зараження виявили у сім’ї, яка 13 грудня повернулася з ПАР.

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Про це повідомляє Deutsche welle.

Нові випадки інфікування штамом 501Y.V2 виявили у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Захворіли члени сім’ї, які 13 грудня повернулася з ПАР.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель допустила можливість продовження локдауну в Німеччині до квітня. Вона побоюється зростання захворюваності через "британський" мутований коронавірус.

Нагадаємо, у Німеччині з 16 грудня введено черговий локдаун через коронавірус. По всій країні заборонена робота магазинів роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих. Також закритими будуть усі школи та дитячі садки.

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