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В Германии выступили за более точечные санкции против России

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Берлин, Пятница 03 сентября 2021 10:29
В Германии выступили за более точечные санкции против России Фото: глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Германии выступали за ужесточение санкции против России. Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер выступает за так называемый "акт Магнитского", предусматривающий индивидуальные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью для DW.

По его словам, результатом подобных мероприятий для сторонников нынешнего российского режима могут стать индивидуальные ограничения на поездки, невозможность отправлять своих детей на учебу за границу, а также иметь собственность и счета за рубежом.

Он считает, что такие ограничения были бы более эффективными, чем введение санкций, которые сказываются на всех жителях России.

Также, по его словам, следует исключить угрозу шантажа Украины Россией в вопросе поставок газа.

Напомним, председатель Европарламента сделал заявление по поводу санкций ЕС против России.

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