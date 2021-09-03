У Німеччині виступили за більш точкові санкції проти Росії

У Німеччині виступали за посилення санкції проти Росії. Голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер виступає за так званий "акт Магнітського", що передбачає індивідуальні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його інтерв'ю для DW .

За його словами, результатом подібних заходів для прибічників нинішнього російського режиму можуть стати індивідуальні обмеження на поїздки, неможливість відправляти своїх дітей на навчання за кордон, а також мати власність або рахунки за кордоном.

Він вважає, що такі обмеження були б ефективнішими, ніж введення санкцій, які позначаються на всіх жителях Росії.

Також, за його словами, слід виключити загрозу шантажу України Росією в питанні поставок газу.