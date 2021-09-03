У Німеччині виступили за більш точкові санкції проти Росії
Фото: голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер (GettyImages)
У Німеччині виступали за посилення санкції проти Росії. Голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер виступає за так званий "акт Магнітського", що передбачає індивідуальні санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю для DW.
За його словами, результатом подібних заходів для прибічників нинішнього російського режиму можуть стати індивідуальні обмеження на поїздки, неможливість відправляти своїх дітей на навчання за кордон, а також мати власність або рахунки за кордоном.
Він вважає, що такі обмеження були б ефективнішими, ніж введення санкцій, які позначаються на всіх жителях Росії.
Також, за його словами, слід виключити загрозу шантажу України Росією в питанні поставок газу.