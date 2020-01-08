В Германии выразили соболезнования в связи с крушение украинского самолета

Фото: место крушения самолета МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт выразил соболезнование

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт выразил соболезнование в связи с катастрофой украинского самолета над Тегераном. Об этом она написал в Twitter.

"Сообщение о катастрофе самолета вблизи Тегерана ошеломляет. Мы в трауре по людям, которые погибли на борту рейса PS752 МАУ. Выражаем глубокие соболезнования их родным", - написал он.

Напомним, ранее Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии написал в Twitter, что сочувствует семьям погибших в результате авиакатастрофы.

Также президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями из-за катастрофы самолета.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс заявил, что "шокирован и глубоко опечален трагической новостью о катастрофе пассажирского самолета рейса PS752" Международных авиалиний Украины "под Тегераном".

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила глубокие соболезнования семьям жертв катастрофы самолета МАУ в Иране.

Также сочувствие и поддержку выразила Анна Линде, министр иностранных дел Швеции. Отметим, что 10 гражданин Швеции погибли в авиакатастрофе в Иране.