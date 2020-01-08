ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии выразили соболезнования в связи с крушение украинского самолета

Новости » Общество     08.01.2020 - 16:14
В Германии выразили соболезнования в связи с крушение украинского самолета
Фото: место крушения самолета МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт выразил соболезнование

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт выразил соболезнование в связи с катастрофой украинского самолета над Тегераном. Об этом она написал в Twitter.

"Сообщение о катастрофе самолета вблизи Тегерана ошеломляет. Мы в трауре по людям, которые погибли на борту рейса PS752 МАУ. Выражаем глубокие соболезнования их родным", - написал он.

Напомним, ранее Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии написал в Twitter, что сочувствует семьям погибших в результате авиакатастрофы.

Также президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями из-за катастрофы самолета.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс заявил, что "шокирован и глубоко опечален трагической новостью о катастрофе пассажирского самолета рейса PS752" Международных авиалиний Украины "под Тегераном".

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила глубокие соболезнования семьям жертв катастрофы самолета МАУ в Иране.

Также сочувствие и поддержку выразила Анна Линде, министр иностранных дел Швеции. Отметим, что 10 гражданин Швеции погибли в авиакатастрофе в Иране.

Еще одна международная авиакомпания запретила полеты над Ираном и Ираком Расшифровка самописцев разбившегося самолета будет проходить в Иране
Новости Украины Германияавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь