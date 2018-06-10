У Німеччині на викиди перевірять майже 1 млн автомобілів Daimler

Daimler підозрюють в установці заборонених пристроїв на дизельні авто

У Німеччині на викиди перевірять майже 1 млн автомобілів концерну Daimler. Про це пише DW з посиланням на Федеральне відомство автомобільного транспорту (KBA) Німеччини.

Зокрема, представники KBA виявили в автомобілях концерну Daimler п'ять заборонених програмних функцій, які здатні відключати систему очищення вихлопних газів. Передбачається, що такими функціями оснащено майже 1 млн авто з дизельним двигуном, що відповідають Євро-6.

У той же час представники Daimler відмовляються від офіційних коментарів, але спростовують повідомлення про те, що розслідування стосується пристрою для відключення системи очищення вихлопних газів.

Також повідомляється, що глава Daimler Дітер Цетше 11 червня виступить в міністерстві транспорту, щоб прояснити ситуацію з установкою заборонених пристроїв на автомобілях концерну. Зазначимо, концерн випускає авто під маркою Mercedes.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Daimler і Bosch готуються до тестування безпілотних таксі.