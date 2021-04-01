В Германии ввели в строй сухопутное ответвление "Северного потока-2"

Отмечается, что европейский газовый трубопроводный узел Eugal достиг полной транспортной мощности с двумя трубопроводами и насосной станцией после чуть более двух с половиной лет строительства.

"Вторая нитка и насосная станция введены в эксплуатацию сегодня, и они расширили мощность транспортировки до 55 млрд куб. м природного газа в год", - говорится в сообщении.

Вторую нить планировали запустить 1 января этого года, однако позже срок перенесли на 1 апреля.

Первая нитка Eugal мощностью 30,9 млрд куб. м газа в год начала работу 1 января 2020 года. Она временно транспортирует часть газа, поступающего по первому российско-германскому газопроводу "Северный поток".

Газопровод Eugal - это совместный проект газотранспортных операторов Gascade Gastransport GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Fluxys Deutschland GmbH и ONTRAS Gastransport GmbH.

Магистраль длиной 480 км проходит от Любмина на берегу Балтики до Дойхнойдорфа у германско-чешской границы. Газопровод интегрирован в газотранспортную сеть Германии. Он имеет подключения к магистралям NEL, FGL306 и JAGAL, что позволяет гибко транспортировать газ во всех направлениях.