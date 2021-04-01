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У Німеччині ввели в експлуатацію сухопутне відгалуження "Північного потоку-2"

Автор: РБК-Україна

У четвер, 1 квітня, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку - 2", досяг повної потужності прокачування. До справжнього моменту вже введена друга нитка трубопроводу.

Про це повідомляє компанія - оператор Gascade.

Наголошується, що європейський газовий трубопровідний вузол Eugal досяг повної транспортної потужності з двома трубопроводами та помповою станцією після трохи більш як два з половиною років будівництва.

"Друга нитка і помпова станція введені в експлуатацію сьогодні, і вони розширили потужність транспортування до 55 млрд куб. м природного газу в рік", - йдеться в повідомленні.

Другу нитку планували запустити 1 січня цього року, проте пізніше термін перенесли на 1 квітня.

Перша нитка Eugal потужністю 30,9 млрд куб. м газу в рік почала роботу 1 січня 2020 року. Вона тимчасово транспортує частину газу, що надходить по першому російсько-німецького газопроводу "Північний потік".

Газопровід Eugal - це спільний проект газотранспортних операторів Gascade Gastransport GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Fluxys Deutschland GmbH і ONTRAS Gastransport GmbH.

Магістраль довжиною 480 км проходить від Любмина на березі Балтики до Дойхнойдорфа у німецько-чеського кордону. Газопровід інтегрований в газотранспортну мережу Німеччини. Він має підключення до магістралей NEL, FGL306 і JAGAL, що дозволяє гнучко транспортувати газ у всіх напрямках.

Нагадаємо, в цей час готовність "Північного потоку - 2" становить 95%.

Крім того, в Держдепі Сполучених Штатів назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.

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Новини України ГерманияПівнічний потік-2
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