У Німеччині ввели в експлуатацію сухопутне відгалуження "Північного потоку-2"

Наголошується, що європейський газовий трубопровідний вузол Eugal досяг повної транспортної потужності з двома трубопроводами та помповою станцією після трохи більш як два з половиною років будівництва.

"Друга нитка і помпова станція введені в експлуатацію сьогодні, і вони розширили потужність транспортування до 55 млрд куб. м природного газу в рік", - йдеться в повідомленні.

Другу нитку планували запустити 1 січня цього року, проте пізніше термін перенесли на 1 квітня.

Перша нитка Eugal потужністю 30,9 млрд куб. м газу в рік почала роботу 1 січня 2020 року. Вона тимчасово транспортує частину газу, що надходить по першому російсько-німецького газопроводу "Північний потік".

Газопровід Eugal - це спільний проект газотранспортних операторів Gascade Gastransport GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Fluxys Deutschland GmbH і ONTRAS Gastransport GmbH.

Магістраль довжиною 480 км проходить від Любмина на березі Балтики до Дойхнойдорфа у німецько-чеського кордону. Газопровід інтегрований в газотранспортну мережу Німеччини. Він має підключення до магістралей NEL, FGL306 і JAGAL, що дозволяє гнучко транспортувати газ у всіх напрямках.