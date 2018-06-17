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Інтерв'ю

В Німеччині внаслідок падіння повітряної кулі важко постраждали 3 людини

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 16:32
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Один чоловік був доставлений в лікарню рятувальним вертольотом

У Німеччині в місті Варендорф впала повітряна куля, в якій знаходилося шість осіб. За даними полиии, троє з них отримали важкі травми, передає прес-служба поліції.

"Троє у важкому стані, ще троє отримали легкі травми. Один чоловік був доставлений в лікарню рятувальним вертольотом", - повідомили в поліції.

Відомо, що інцидент стався ввечері в суботу, 16 червня в дощову погоду. Повітряну кулю підхопив порив вітру, внаслідок чого куля впала з десятиметрової висоти на поле.

Точні обставини і причини аварії все ще з'ясовуються.

Нагадаємо, в кінці березня 2018 року подібний інцидент стався в Австралії - повітряна куля зіткнувся з деревом у місті Поколбін. В результаті події постраждали дев'ять осіб. У кошику були 24 людини. Аварійні служби не були проінформовані про цей інцидент, поки з ними зв'язалися співробітники лікарні.

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 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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