В Німеччині внаслідок падіння повітряної кулі важко постраждали 3 людини

Один чоловік був доставлений в лікарню рятувальним вертольотом

У Німеччині в місті Варендорф впала повітряна куля, в якій знаходилося шість осіб. За даними полиии, троє з них отримали важкі травми, передає прес-служба поліції.

"Троє у важкому стані, ще троє отримали легкі травми. Один чоловік був доставлений в лікарню рятувальним вертольотом", - повідомили в поліції.

Відомо, що інцидент стався ввечері в суботу, 16 червня в дощову погоду. Повітряну кулю підхопив порив вітру, внаслідок чого куля впала з десятиметрової висоти на поле.

Точні обставини і причини аварії все ще з'ясовуються.

Нагадаємо, в кінці березня 2018 року подібний інцидент стався в Австралії - повітряна куля зіткнувся з деревом у місті Поколбін. В результаті події постраждали дев'ять осіб. У кошику були 24 людини. Аварійні служби не були проінформовані про цей інцидент, поки з ними зв'язалися співробітники лікарні.