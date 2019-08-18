В Германии на вокзале мужчина с ножом напал на людей, есть погибшие

Фото: местно нападения в Германии (tz.de)

В результате нападения в Изерлоне погибли два человека

В немецком Изерлоне (Северный Рейн-Вестфалия) на вокзале мужчина с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание TZ.

Сообщается, что мужчина набросился и нанес ранения 23-летнему парню и 32-летней женщине, которые в результате инцидента погибли. Также сообщается, что одна из жертв нападения ехала с маленьким ребенком, который не пострадал.

По данным местных СМИ, после нападения 43-летний мужчина сел на пол и ждал приезда полиции. Мотивы нападения пока не выяснены.

Напомним, на этой неделе в Лондоне у здания Министерства внутренних дел Британии на мужчину было совершено нападение с ножом. После инцидента пострадавший зашел в приемную министерства и попросил о помощи. Полиция задержала нападавшего.

До этого в крупнейшем городе Австралии Сиднее мужчина с мачете напал на прохожих и ранил как минимум одну женщину. Задержать нападавшего удалось прохожим, которые использовали для этого подручные средства - стулья, ломы и ящики. После прибытия полиции мужчина был арестован, а раненую направили в больницу.