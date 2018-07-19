В Германии власти потребовали у владельцев Tesla Model S вернуть субсидии

Около 800 водителей в Германии должны будут вернуть по 4 тысячи евро

В Германии Федеральная служба по экономике и экспортному контролю (BAFA) потребовала от владельцев автомобилей Tesla Model S вернуть субсидию на электромобиль в размере 4 тысячи евро местным властям. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление федеральной службы.

Так, в ведомстве сочли, что машины этой модели являются слишком дорогими, чтобы их покупатели могли претендовать на материальную помощь от государства.

По данным издания, всего государственные субсидии - так называемый экологический бонус -получили около 800 покупателей Model S. Граждане приобрели электромобили до 6 марта. Также сообщается, что получить субсидии от государства в рамках этой программы должны были еще 250 автовладельцев, но теперь им отказано.​

Отмечается, что программа выплат была разработана специально для увеличения продаж электрокаров и гибридных автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем с большой аккумуляторной батареей.

В компании Tesla заявили, что собираются подавать апелляцию на это решение. Владельцам же электромобилей производитель, по информации пресс-службы, будет покрывать стоимость субсидии до сих пор, пока проблема не решится.​

Отметим, что Германия субсидирует покупку водителями электромобилей, базовая цена которых не превышает 60 тысяч евро. При этом согласно материалам на сайте компании, стоимость Tesla Model S в зависимости от комплектующих составляет от 92,55 тысяч до 139,8 тысяч евро.

Напомним, как писало РБК-Украина, американская частная компания Tesla подписала соглашение с правительством китайского города Шанхай на строительство завода по выпуску электромобилей мощностью 500 тысяч единиц в год.

В начале июля сообщалось, что Tesla увеличила количество производимых автомобилей Model 3 до 5 тысяч штук за неделю.