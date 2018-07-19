В Германии власти потребовали у владельцев Tesla Model S вернуть субсидии
Около 800 водителей в Германии должны будут вернуть по 4 тысячи евро
В Германии Федеральная служба по экономике и экспортному контролю (BAFA) потребовала от владельцев автомобилей Tesla Model S вернуть субсидию на электромобиль в размере 4 тысячи евро местным властям. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление федеральной службы.
Так, в ведомстве сочли, что машины этой модели являются слишком дорогими, чтобы их покупатели могли претендовать на материальную помощь от государства.
По данным издания, всего государственные субсидии - так называемый экологический бонус -получили около 800 покупателей Model S. Граждане приобрели электромобили до 6 марта. Также сообщается, что получить субсидии от государства в рамках этой программы должны были еще 250 автовладельцев, но теперь им отказано.
Отмечается, что программа выплат была разработана специально для увеличения продаж электрокаров и гибридных автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем с большой аккумуляторной батареей.
В компании Tesla заявили, что собираются подавать апелляцию на это решение. Владельцам же электромобилей производитель, по информации пресс-службы, будет покрывать стоимость субсидии до сих пор, пока проблема не решится.
Отметим, что Германия субсидирует покупку водителями электромобилей, базовая цена которых не превышает 60 тысяч евро. При этом согласно материалам на сайте компании, стоимость Tesla Model S в зависимости от комплектующих составляет от 92,55 тысяч до 139,8 тысяч евро.
Напомним, как писало РБК-Украина, американская частная компания Tesla подписала соглашение с правительством китайского города Шанхай на строительство завода по выпуску электромобилей мощностью 500 тысяч единиц в год.
В начале июля сообщалось, что Tesla увеличила количество производимых автомобилей Model 3 до 5 тысяч штук за неделю.