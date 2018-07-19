У Німеччині влада вимагає у власників Tesla Model S повернути субсидії

Близько 800 водіїв у Німеччині повинні будуть повернути по 4 тисячі євро

У Німеччині Федеральна служба по економіці та експортному контролю (BAFA) вимагає від власників автомобілів Tesla Model S повернути субсидію на електромобіль у розмірі 4 тисячі євро місцевій владі. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву федеральної служби.

Так, у відомстві визнали, що машини цієї моделі є занадто дорогими, щоб їх покупці могли претендувати на матеріальну допомогу від держави.

За даними видання, усього державні субсидії - так званий екологічний бонус - отримали близько 800 покупців Model S. Громадяни придбали електромобілі до 6 березня. Також повідомляється, що отримати субсидії від держави у рамках цієї програми повинні були ще 250 автовласників, але тепер їм відмовлено.

Відзначається, що програма виплат була розроблена спеціально для збільшення продажів електрокарів і гібридних автомобілів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння і електродвигуном з великою акумуляторною батареєю.

У компанії Tesla заявили, що збираються подавати апеляцію на це рішення. Власникам же електромобілів виробник, за інформацією прес-служби, буде покривати вартість субсидії до тих пір, поки проблема не вирішиться.

Відзначимо, що Німеччина субсидує покупку водіями електромобілів, базова ціна яких не перевищує 60 тисяч євро. При цьому згідно з матеріалами на сайті компанії, вартість Tesla Model S у залежності від комплектуючих становить від 92,55 тисяч до 139,8 тисяч євро.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, американська приватна компанія Tesla підписала угоду з урядом китайського міста Шанхай на будівництво заводу з випуску електромобілів потужністю 500 тисяч одиниць на рік.

На початку липня повідомлялося, що Tesla збільшила кількість вироблених автомобілів Model 3 до 5 тисяч штук за тиждень.