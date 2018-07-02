Компания Tesla увеличила производство электрокаров Model 3

Сейчас компания производит 5 тысяч электрокаров в неделю

Компания Илона Маска Tesla увеличила количество производимых автомобилей Model 3 до 5 тысяч штук за неделю. Об этом информирует Reuters.

Согласно источникам издания, пока неизвестно сможет ли компания поддерживать этот уровень производительности и далее. Также Tesla планирует выпускать 6 тыс. седанов Model 3 в неделю в следующем месяце.

"Я думаю, мы просто стали настоящей автомобильной компанией. Компания достигла отметки в производительности Model 3, а также достигла своей производственной цели в выпуске 7 тысяч автомобилей модели S и Model X в неделю", - написал Маск в электронном письме, разосланном работникам компании.

Акции Tesla, которые закрылись в пятницу на отметке в 342,95 доллара США, выросли на 40 процентов в отношении к годовому минимуму в апреле.

Напомним, ранее в Bloomberg заявили, что акционерам Tesla рекомендуют уволить Маска.