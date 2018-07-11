Компания Tesla построит в Китае завод на 500 тысяч электрокаров
Строительство завода должно начаться в 2019 году
Американская частная компания Tesla подписала соглашение с правительством китайского города Шанхай на строительство завода по выпуску электромобилей мощностью 500 тысяч единиц в год. Об этом сообщает агентство Reuters .
Сообщается, что подписание состоялось в Fairmont Peace Hotel в Шанхае. По словам представителя шанхайской власти, доступ представителей СМИ был ограничен.
По данным агентства, на церемонии подписания лично присутствовал основатель Tesla Илон Маск.
Кроме того, планируется, что в среду и четверг Маск посетит Пекин.
Завод будет находиться в районе Линганг вблизи аванпорта Шанхая Яньшань. Строительство завода должно начаться в следующем году. Он будет считаться крупнейшим иностранным производственным проектом в истории китайского финансового центра.
Напомним, ранее сообщалось, что компания Тesla увеличила количество производимых автомобилей Model 3 до 5 тысяч штук за неделю.