Компания Tesla построит в Китае завод на 500 тысяч электрокаров

Строительство завода должно начаться в 2019 году

Американская частная компания Tesla подписала соглашение с правительством китайского города Шанхай на строительство завода по выпуску электромобилей мощностью 500 тысяч единиц в год. Об этом сообщает агентство Reuters .

Сообщается, что подписание состоялось в Fairmont Peace Hotel в Шанхае. По словам представителя шанхайской власти, доступ представителей СМИ был ограничен.

По данным агентства, на церемонии подписания лично присутствовал основатель Tesla Илон Маск.

Кроме того, планируется, что в среду и четверг Маск посетит Пекин.

Завод будет находиться в районе Линганг вблизи аванпорта Шанхая Яньшань. Строительство завода должно начаться в следующем году. Он будет считаться крупнейшим иностранным производственным проектом в истории китайского финансового центра.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Тesla увеличила количество производимых автомобилей Model 3 до 5 тысяч штук за неделю.