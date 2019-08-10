В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов

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Инцидент произошел в городе возле спортивной площадки

На юге Германии 8 августа в результате удара молнии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на баварскую газету Merkur.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Хайлигенциммерн (земля Баден-Вюртемберг), возле спортивной площадки. В результате травмы получили игроки в возрасте от 19 до 48 лет. Один человек потерял сознание. После инцидента на площадку прибыло большое количество машин скорой помощи, футболистов доставили в больницу.

Спасатели в Баварии сообщили о многочисленных вызовах из-за экстремальных погодных условий. Так, только в городе Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) в пожарную службу поступило более ста звонков.В полиции также добавили, что из-за сильной грозы были эвакуированы посетители музыкального фестиваля. Около 400 зрителей разместили в ангаре, который был выделен властями баварского города Ротенбург в качестве убежища.





