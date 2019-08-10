ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 22:27
В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Инцидент произошел в городе возле спортивной площадки

На юге Германии 8 августа в результате удара молнии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на баварскую газету Merkur.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Хайлигенциммерн (земля Баден-Вюртемберг), возле спортивной площадки. В результате травмы получили игроки в возрасте от 19 до 48 лет. Один человек потерял сознание. После инцидента на площадку прибыло большое количество машин скорой помощи, футболистов доставили в больницу.

Спасатели в Баварии сообщили о многочисленных вызовах из-за экстремальных погодных условий. Так, только в городе Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) в пожарную службу поступило более ста звонков.В полиции также добавили, что из-за сильной грозы были эвакуированы посетители музыкального фестиваля. Около 400 зрителей разместили в ангаре, который был выделен властями баварского города Ротенбург в качестве убежища.


 

Украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Германии Германия подтвердила готовность к активизации переговоров в нормандском формате
Новости Украины Германия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь