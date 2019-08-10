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У Німеччині від удару блискавки постраждали 15 футболістів

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 22:27
У Німеччині від удару блискавки постраждали 15 футболістів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Інцидент стався в місті біля спортивного майданчика

На півдні Німеччини 8 серпня в результаті удару блискавки постраждали 15 футболістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на баварське газету Merkur.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Хайлигенциммерн (земля Баден-Вюртемберг), біля спортивного майданчика. В результаті травми отримали гравці у віці від 19 до 48 років. Один чоловік втратив свідомість. Після інциденту на майданчик прибула велика кількість машин швидкої допомоги, футболістів доставили в лікарню.

Рятувальники в Баварії повідомили про численні дзвінки з-за екстремальних погодних умов. Так, тільки в місті Людвігсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) в пожежну службу надійшло більше ста дзвінків.У поліції також додали, що з-за сильної грози були евакуйовані відвідувачі музичного фестивалю. Близько 400 глядачів розмістили в ангарі, який був виділений владою баварського міста Ротенбург в якості притулку.

 

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