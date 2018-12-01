У Німеччині тисячі громадян протестують проти вугілля в енергетиці

Фото: протести в Німеччині (із відкритих джерел)

Протести відбулися напередодні кліматичної конференції ООН

У Німеччині, у Кельні та Берліні, сьогодні, 1 грудня, тисячі громадян вийшли на акції протесту проти використання вугілля на електростанціях з міркувань захисту довкілля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, в одній з організацій-ініціаторів, Bund, закликали до такої відмови до 2030 року.

Дані організаторів та поліції щодо кількості учасників різні. Щодо Берліну є інформація про 16 тисяч і про 5 тисяч активістів.

Щодо Кельна - ініціатори та правоохоронці говорять про 20 та 10 тисяч відповідно.

"Зупинимо вугілля - захистимо довкілля просто зараз" та "За відмову" - такі слогани були у протестувальників.

"Ми на вирішальному етапі подій, які вплинуть на наше майбутнє, дітей та онуків", - цитує агентство dpa організаторів.

Зазначимо, 2 грудня в польському Катовіце почнеться конференція ООН з питань клімату. На ній зокрема обговорять, чи реально досягти мети в обмеження глобального потепління межею в 1,5 градуси порівняно із доіндустріальною епохою.

Нагадаємо, у доповіді Міжурядової групи експертів по зміні клімату (IPCC) ООН йдеться, що у світі необхідно істотно скоротити викиди вуглекислого газу, щоб обмежити глобальне потепління на рівні 1,5 градусів за Цельсієм.

У лютому Європарламент затвердив правила скорочення викидів вуглекислого газу.