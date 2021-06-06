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В Германии требуют отставки главы минздрава: закупил некачественные маски на миллионы

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Германия, Воскресенье 06 июня 2021 15:27
В Германии требуют отставки главы минздрава: закупил некачественные маски на миллионы Фото: в Германии требуют отставки министра здравоохранения из-за масок (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Германии требуют отставки министра здравоохранения Йенса Шпана. Проблема в том, что он закупил некачественные защитные маски для страны на миллионы евро.

Об этом сообщает Spiegel.

Скандал разгорелся из-за того, что весной 2020 года Минздрав Германии под руководством Шпана заказал в Китае сотни миллионов бесполезных масок, которые оказались некачественными. На них из бюджета были потрачены миллионы евро. Маски планировали раздавать бездомным людям и людям с инвалидностью.

За отставку министра выступили лидеры социал-демократов. Они настаивают на том, что министр должен нести ответственность за необдуманные действия с закупкой китайских масок. Там заявили, что поведение Шпана было недостойным и негуманным.

"Это недостойно и негуманно, если глава Минздрава делит людей на два сорта - тех, кто получает маски высокого качества и тех, кто может обойтись низкокачественными", - заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс.

Глава партии Саския Эскен также отметила, что Шпану нечего делать в политике с таким подходом.

"Это негуманно отношение, и с таким подходом нечего делать в политике", - заявила глава социал-демократов.

Напомним, что в Германии расследуют дело о поддельных COVID-паспортах. Уже зафиксировано шесть случаев мошенничества.

Ранее сообщалось, что вакцинация в Германии идет полным ходом. Половина жителей станы уже получили первую дозу вакцины от коронавируса.

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