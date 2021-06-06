У Німеччині вимагають відставки глави МОЗ: закупив неякісні маски на мільйони

В Німеччині вимагають відставки міністра охорони здоров'я Йенса Шпана. Проблема в тому, що він закупив неякісні захисні маски для країни на мільйони євро.

Скандал розгорівся через те, що навесні 2020 року МОЗ Німеччини під керівництвом Шпана замовив в Китаї сотні мільйонів непотрібних масок, які виявилися неякісними. На них з бюджету були витрачені мільйони євро. Маски планували роздавати бездомним людям і людям з інвалідністю.

За відставку міністра виступили лідери соціал-демократів. Вони наполягають на тому, що міністр повинен нести відповідальність за необдумані дії із закупівлею китайських масок. Там заявили, що поведінка Шпана була негідною і негуманною.

"Це негідно і негуманно, якщо глава МОЗ ділить людей на два сорти - тих, хто отримує маски високої якості і тих, хто може обійтися низькоякісними", - заявив співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Норберт Вальтер-Борьянс.

Глава партії Саскія Ескен також зазначила, що Шпану нічого робити в політиці з таким підходом.

"Це негуманне ставлення, і з таким підходом нічого робити в політиці", - заявила глава соціал-демократів.