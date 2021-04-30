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В Германии суд признал закон о климате недостаточно жестким

Новина українською → Германия, Пятница 30 апреля 2021 03:53
В Германии суд признал закон о климате недостаточно жестким Фото: в Германии закон о климате обязали ужесточить (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Германии закон о климате признали недостаточно жестким и требующим поправок. Такое решение вынес Конституционный суд.

Об этом пишет DW.

В Германии Конституционный суд считает, что закон о защите климата должен быть более жестким. Он обязал правительство внести изменения в закон до конца 2022 года.

В частности, утверждается, что Федеральный закон о защите климата частично противоречит Основному закону Германии и поэтому должен быть исправлен. По решению суда, закон в нынешнем виде четко не указывает, как должно быть обеспечено сокращение выбросов двуокиси углерода в атмосферу с 2031-го по 2050 год.

Иск в Конституционный суд подали активисты экологических организаций. Представительница движения Fridays for Future Луиза Нойбауэр назвала решение суда настоящим прорывом.

"Это - невероятно знаменательный день для многих. Защита климата - это основное право человека. По мнению Конституционного суда, федеральный закон о защите климата недостаточно жесткий", - сообщила активистка.

Приветствовали решение суда и многие политики. В частности, министр защиты окружающей среды Свенья Шульце сообщила, что уже летом представит ключевые параметры для нового закона.

В законе о защите климата в Германии, который приняли в 2019 году, указано, что объем выбросов двуокиси углерода к 2030 году нужно сократить на 55 процентов по сравнению с показателем 1990 года. Для различных секторов экономики, таких как энергетика, транспорт, строительство и сельское хозяйство, установленные максимально допустимые объемы выбросов. К 2050 году Германия стремиться достичь полной климатической нейтральности, то есть не производить никаких парниковых газов в чистом остатке.

Напомним, Байден рассказал, как изменились США за сто дней его правления. В перечне тем, которые поднял президент США, был и климат.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС собирались на самит в Брюсселе. В перечне обсуждаемых вопросов были Россия, коронавирус и климат.

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