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У Німеччині суд визнав закон про клімат недостатньо жорстким

Новость на русском → Німеччина, П'ятниця 30 квітня 2021 03:53
У Німеччині суд визнав закон про клімат недостатньо жорстким Фото: в Німеччині закон про клімат зобов'язали посилити (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Німеччині закон про клімат визнали недостатньо жорстким і таким, що вимагає поправок. Таке рішення виніс Конституційний суд.

Про це пише DW.

У Німеччині Конституційний суд вважає, що закон про захист клімату повинен бути більш жорстким. Він зобов'язав уряд внести зміни до закону до кінця 2022 року.

Зокрема, стверджується, що Федеральний закон про захист клімату частково суперечить Основному закону Німеччини і тому повинен бути виправлений. За рішенням суду, закон в нинішньому вигляді чітко не вказує, як має бути забезпечено скорочення викидів двоокису вуглецю в атмосферу з 2031-го по 2050 рік.

Позов в Конституційний суд подали активісти екологічних організацій. Представниця руху Fridays for Future Луїза Нойбауер назвала рішення суду справжнім проривом.

"Це - неймовірно знаменний день для багатьох. Захист клімату - це основне право людини. На думку Конституційного суду, Федеральний закон про захист клімату недостатньо жорсткий", - повідомила активістка.

Вітали рішення суду і багато політиків. Зокрема, міністр захисту навколишнього середовища Свенья Шульце повідомила, що вже влітку представить ключові параметри для нового закону.

У Законі про захист клімату в Німеччині, який прийняли в 2019 році, зазначено, що обсяг викидів двоокису вуглецю до 2030 року потрібно скоротити на 55 відсотків у порівнянні з показником 1990 року. Для різних секторів економіки, таких як енергетика, транспорт, будівництво та сільське господарство, встановлені максимально допустимі обсяги викидів. До 2050 року Німеччина прагне досягти повної кліматичної нейтральності, тобто не виробляти ніяких парникових газів в чистому залишку.

Нагадаємо, Байден розповів, як змінилися США за сто днів його правління. У переліку тем, які підняв президент США, був і клімат.

Раніше повідомлялося, що лідери ЄС збиралися на саміт у Брюсселі. У переліку обговорюваних питань були Росія, коронавірус і клімат.

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