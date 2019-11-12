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В Германии сторонники ИГИЛ планировали масштабный теракт

Новости » В мире     12.11.2019 - 15:44
В Германии сторонники ИГИЛ планировали масштабный теракт
Иллюстративное фото (Из открытых источников)

Подозреваемые планировали теракт во Франкфурте с использованием взрывчатки

Полиция Германии во вторник, 12 ноября, задержала троих жителей немецкого города Оффенбах по подозрению в планировании террористического акта религиозного характера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hessenschau.

Сообщается, что подозреваемые в возрасте от 21 до 24 лет планировали во Франкфурте теракт с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия.

"Главный подозреваемый уже закупил основные компоненты для производства взрывчатых веществ и искал в Интернете огнестрельное оружие. Его два предполагаемых сообщника являются гражданами Турции. Все трое подозреваемых являются сторонниками террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.

Во время обысков в квартирах подозреваемых были обнаружены многочисленные доказательства, в частности письменные документы и электронные носители информации.

Напомним, в начале октября в немецком городе Галле произошло нападение на синагогу, а также брошена граната на еврейское кладбище. В результате нападения погибли два человека. Немецкие следователи квалифицировало нападение как правоэкстремистский теракт.

Также РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил Европейскому союзу отпустить боевиков ИГИЛ и выслать их на территорию Европы. Ранее Турция начала экстрадицию боевиков организации в их страны.

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