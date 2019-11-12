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У Німеччині прихильники ІДІЛ планували масштабний теракт

Новини » В світі     12.11.2019 - 15:44
У Німеччині прихильники ІДІЛ планували масштабний теракт
Ілюстративне фото З відкритих джерел)

Підозрювані планували теракт у Франкфурті з використанням вибухівки

Поліція Німеччини у вівторок, 12 листопада, затримала трьох мешканців німецького міста Оффенбах за підозрою в плануванні терористичного акту релігійного характеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hessenschau.

Повідомляється, що підозрювані у віці від 21 до 24 років планували у Франкфурті теракт з використанням вибухівки та вогнепальної зброї.

"Головний підозрюваний вже закупив основні компоненти для виробництва вибухових речовин і шукав в Інтернеті вогнепальну зброю. Його два передбачуваних спільника є громадянами Туреччини. Всі троє підозрюваних є прихильниками терористичної організації "Ісламська держава", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в квартирах підозрюваних були виявлені численні докази, зокрема, письмові документи і електронні носії інформації.

Нагадаємо, на початку жовтня в німецькому місті Галле відбулася напад на синагогу, а також кинута граната на єврейське кладовище. В результаті нападу загинули дві людини. Німецькі слідчі кваліфікувало напад як правоэкстремистский теракт.

Також РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив Європейського союзу відпустити бойовиків ИГИЛ і вислати їх на територію Європи. Раніше Туреччина почала екстрадицію бойовиків організації в їх країни.

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