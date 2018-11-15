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У Німеччині зіткнулися два шкільних автобуси, постраждали 19 людей

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 17:27
У Німеччині зіткнулися два шкільних автобуси, постраждали 19 людей
Фото: місце події (twitter.comPolizeiMFR)

За попередніми даними, серйозні травми отримали водії обох автобусів і троє дітей

У четвер, 15 листопада, у баварській комуні Аммерндорф на півдні Німеччини зіткнулись два шкільних автобуси, в результаті аварії постраждали 19 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bild.

Як повідомляється, ДТП сталося на дорозі між містами Цирндорф і Аммерндорф близько 13:30.

У Німеччині зіткнулися два шкільних автобуси, постраждали 19 людей

Фото: місце події (twitter.comPolizeiMFR)

За попередніми даними, серйозні травми отримали водії обох автобусів і троє дітей, ще 15 дітей і підлітків мають травми середнього і легкого ступеня важкості.

Повідомляється. що в автобусах перебували близько 40 осіб. Для перевезення постраждалих в лікарні використовували кілька вертольотів. Причини ДТП поки невідомі, повідомляється, що в аварії також постраждав автомобіль. Дорогу, де сталося ДТП, повністю перекрили.

Нагадаємо, у штаті Нью-Джерсі (США) автомобіль протаранив офіс Служби соціального забезпечення, внаслідок чого постраждало 20 осіб.

Також раніше у Києві автомобіль врізався в поліцейський пост. Водій авто отримав незначні травми, однак, його відвезли в лікарню для більш детального обстеження, за попередніми причинами, господар автомобіля заснув за кермом.

 
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