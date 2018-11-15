У Німеччині зіткнулися два шкільних автобуси, постраждали 19 людей

Фото: місце події (twitter.comPolizeiMFR)

За попередніми даними, серйозні травми отримали водії обох автобусів і троє дітей

У четвер, 15 листопада, у баварській комуні Аммерндорф на півдні Німеччини зіткнулись два шкільних автобуси, в результаті аварії постраждали 19 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bild.

Як повідомляється, ДТП сталося на дорозі між містами Цирндорф і Аммерндорф близько 13:30.

Фото: місце події (twitter.comPolizeiMFR)

За попередніми даними, серйозні травми отримали водії обох автобусів і троє дітей, ще 15 дітей і підлітків мають травми середнього і легкого ступеня важкості.

Schwerer #Busunfall nahe #Ammerndorf - nach Angaben der Polizei waren auch viele Schulkinder im Bus.

Die Sammelstelle für Eltern und Angehörige ist der Kreisbauhof in der Cadolzburger Str. 3 in Ammerdorf. pic.twitter.com/GvtASS7wws — BR_Franken (@BR_Franken) November 15, 2018

Повідомляється. що в автобусах перебували близько 40 осіб. Для перевезення постраждалих в лікарні використовували кілька вертольотів. Причини ДТП поки невідомі, повідомляється, що в аварії також постраждав автомобіль. Дорогу, де сталося ДТП, повністю перекрили.

Нагадаємо, у штаті Нью-Джерсі (США) автомобіль протаранив офіс Служби соціального забезпечення, внаслідок чого постраждало 20 осіб.

Також раніше у Києві автомобіль врізався в поліцейський пост. Водій авто отримав незначні травми, однак, його відвезли в лікарню для більш детального обстеження, за попередніми причинами, господар автомобіля заснув за кермом.