ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Германии столкнулись два легкомоторных самолета, один пилот погиб

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 04:56
В Германии столкнулись два легкомоторных самолета, один пилот погиб
Фото: на месте крушения самолетов (rponline/Uwe Heldens)

По одной из предварительных версий, причиной аварии стало ослепление пилота солнцем

На северо-западе Германии недалеко от аэродрома столкнулись два легкомоторных самолета, один из пилотов погиб. Об этом сообщили в полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на газету Rheinische Post.

Крушение произошло в земле Северный Рейн-Вестфалия у аэродрома Эркеленц-Кюкховен, когда один самолет взлетал, а другой шел на посадку.

Судна столкнулись в воздухе, один из самолетов при соприкосновении с землей загорелся и полностью сгорел, его 70-летний пилот погиб.

60-летний пилот второго самолета госпитализирован в тяжелом состоянии.

Оба пилота были членами местного аэроклуба.

По одной из предварительных версий, причиной аварии стало ослепление пилота солнцем.

 

Фото: на месте крушения самолетов в Германии

Напомним, в штате Техас (США) на базе ВВС Лафлин разбился учебно-тренировочный истребитель T-38 Talon, выполнявший тренировочный полет. В результате крушения один пилот погиб, второй был госпитализирован с травмами.

Семья погибшего при крушении самолета Lion Air подала иск против Boeing В Германии столкнулись два школьных автобуса, пострадали 19 человек
Новости Украины ГерманиякрушениеСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь