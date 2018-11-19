В Германии столкнулись два легкомоторных самолета, один пилот погиб

Фото: на месте крушения самолетов (rponline/Uwe Heldens)

По одной из предварительных версий, причиной аварии стало ослепление пилота солнцем

На северо-западе Германии недалеко от аэродрома столкнулись два легкомоторных самолета, один из пилотов погиб. Об этом сообщили в полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на газету Rheinische Post.

Крушение произошло в земле Северный Рейн-Вестфалия у аэродрома Эркеленц-Кюкховен, когда один самолет взлетал, а другой шел на посадку.

Судна столкнулись в воздухе, один из самолетов при соприкосновении с землей загорелся и полностью сгорел, его 70-летний пилот погиб.

60-летний пилот второго самолета госпитализирован в тяжелом состоянии.

Оба пилота были членами местного аэроклуба.

По одной из предварительных версий, причиной аварии стало ослепление пилота солнцем.

Фото: на месте крушения самолетов в Германии

Напомним, в штате Техас (США) на базе ВВС Лафлин разбился учебно-тренировочный истребитель T-38 Talon, выполнявший тренировочный полет. В результате крушения один пилот погиб, второй был госпитализирован с травмами.

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