У Німеччині зіткнулися два легкомоторні літаки, один пілот загинув

За однією з попередніх версій, причиною аварії стало засліплення пілота сонцем
На північному заході Німеччини недалеко від аеродрому зіткнулися два легкомоторні літаки, один із пілотів загинув. Про це повідомили в поліції, передає РБК-Україна з посиланням на газету Rheinische Post.
Аварія сталася в землі Північний Рейн-Вестфалія біля аеродрому Еркеленц-Кюкховен, коли один літак злітав, а інший йшов на посадку.
Судна зіткнулися в повітрі, один із літаків при зіткненні з землею загорівся і повністю згорів, його 70-річний пілот загинув.
60-річний пілот другого літака госпіталізований у важкому стані.
Обидва пілоти були членами місцевого аероклубу.
За однією з попередніх версій, причиною аварії стало засліплення пілота сонцем.
Фото: на місці падіння літаків у Німеччині
Нагадаємо, в штаті Техас (США) на базі ВПС Лафлін розбився навчально-тренувальний винищувач T-38 Talon, що виконував тренувальний політ. У результаті аварії один пілот загинув, другий був госпіталізований з травмами.
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