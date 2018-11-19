У Німеччині зіткнулися два легкомоторні літаки, один пілот загинув

Фото: на місці аварії літаків (rponline/Uwe Heldens)

За однією з попередніх версій, причиною аварії стало засліплення пілота сонцем

На північному заході Німеччини недалеко від аеродрому зіткнулися два легкомоторні літаки, один із пілотів загинув. Про це повідомили в поліції, передає РБК-Україна з посиланням на газету Rheinische Post.

Аварія сталася в землі Північний Рейн-Вестфалія біля аеродрому Еркеленц-Кюкховен, коли один літак злітав, а інший йшов на посадку.

Судна зіткнулися в повітрі, один із літаків при зіткненні з землею загорівся і повністю згорів, його 70-річний пілот загинув.

60-річний пілот другого літака госпіталізований у важкому стані.

Обидва пілоти були членами місцевого аероклубу.

За однією з попередніх версій, причиною аварії стало засліплення пілота сонцем.

Фото: на місці падіння літаків у Німеччині

Нагадаємо, в штаті Техас (США) на базі ВПС Лафлін розбився навчально-тренувальний винищувач T-38 Talon, що виконував тренувальний політ. У результаті аварії один пілот загинув, другий був госпіталізований з травмами.

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