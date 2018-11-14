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В США разбился учебный истребитель, погиб пилот

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 11:55
В США разбился учебный истребитель, погиб пилот
Иллюстративное фото (thedrive.com)

Причина падения истребителя пока не сообщается

В штате Техас (США) на базе ВВС Лафлин разбился учебно-тренировочный истребитель T-38 Talon. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN

Как сообщается, истребитель выполнял тренировочный полет. В результате крушения один пилот погиб, второй был госпитализирован с травмами.

Причина падения истребителя пока не сообщается. На месте крушения работают спасатели.

Отметим, ранее сообщалось, что американский военный ударный истребитель F/A-18 потерпел крушение, рухнув в море в районе японской префектуры Окинава во время тренировочного полета.

В Министерстве обороны заявили, что предварительно причиной крушения стала проблема с двигателем. Для проведения спасательной операции был привлечен американский военный вертолет.

Также ВМС США заявлял, что российский многоцелевой истребитель Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика Lockheed EP-3 над Черным морем.

 

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