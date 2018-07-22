У Німеччині зіткнулися 10 автомобілів, чотири людини загинули

Поліція серед причин ДТП розглядає версію несприятливих погодних умов

На південному заході Німеччини, у федеральній землі Баден-Вюртемберг у результаті масовоъ дорожньо-транспортної пригоди за участю 10 автомобілів загинули щонайменше чотири людини, четверо поранені. Про це повідомила Bild.

Аварія сталася біля міста Хайльбронна, її причини поки не відомі, поліція розглядає версію несприятливих погодних умов.

Правоохоронці повідомили, що ще чотири людини перебувають у критичному стані і були евакуйовані з місця події на вертольоті до лікарні Мангейма і Вюрцбурга.

Відомо, що в ДТП у тому числі зіткнулися три мікроавтобуси.

На місці аварії працюють понад 100 працывникыв рятувальних служб.

Фото: ДТП у Німеччині

Нагадаємо, 20 липня в Мексиці в результаті зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки загинули 13 осіб. За попередніми даними, у мікроавтобуса відмовили гальма і він на великій швидкості врізався у припарковану на узбіччі вантажівку.