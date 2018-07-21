В Мексике пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, 13 погибших

Также в ДТП в Мексике ранения получили 8 человек

В Мексике в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибли 13 человек. Об этом сообщает издание Milenio.

Как сообщается, ДТП в Мексике произошло на 17-м км трассы Мехико-Пачука. Отмечается, что по предварительным данным у микроавтобуса отказали тормоза и он на большой скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик.

В результате столкновения на месте аварии погибли 12 человек, еще одна женщина скончалась в больнице.

Из-за аварии трасса была частично перекрыта, на месте работает полиция и медики.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 20 июля, в результате ДТП в Хмельницкой области погибли 3 человека, в том числе один ребенок.