В Германии с сентября начнут вакцинировать от COVID детей

Власти Германии приняли решение начать вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Кампания по вакцинации начнется с сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

При этом в стране начнут делать ревакцинацию уязвимых групп населения.

Для ревакцинации будут использоваться вакцины с мРНК от Pfizer или Moderna, необязательно соответствующие той вакцине, которая была введена изначально.

При этом издание отмечает, что в Германии чуть более половины населения полностью вакцинировано, а около 62% сделали хотя бы одну прививку.