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В Германии с сентября начнут вакцинировать от COVID детей

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Германия, Понедельник 02 августа 2021 20:31
В Германии с сентября начнут вакцинировать от COVID детей Фото: В Германии с сентября начнут вакцинировать от COVID детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Власти Германии приняли решение начать вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Кампания по вакцинации начнется с сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

При этом в стране начнут делать ревакцинацию уязвимых групп населения.

Для ревакцинации будут использоваться вакцины с мРНК от Pfizer или Moderna, необязательно соответствующие той вакцине, которая была введена изначально.

При этом издание отмечает, что в Германии чуть более половины населения полностью вакцинировано, а около 62% сделали хотя бы одну прививку.

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