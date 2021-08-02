В Германии с сентября начнут вакцинировать от COVID детей
Фото: В Германии с сентября начнут вакцинировать от COVID детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Власти Германии приняли решение начать вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Кампания по вакцинации начнется с сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
При этом в стране начнут делать ревакцинацию уязвимых групп населения.
Для ревакцинации будут использоваться вакцины с мРНК от Pfizer или Moderna, необязательно соответствующие той вакцине, которая была введена изначально.
При этом издание отмечает, что в Германии чуть более половины населения полностью вакцинировано, а около 62% сделали хотя бы одну прививку.