У Німеччині з вересня почнуть вакцинувати від COVID дітей
Фото: у Німеччині з вересня почнуть вакцинувати від COVID дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Влада Німеччини прийняла рішення почати вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від 12 років. Кампанія з вакцинації розпочнеться з вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
При цьому в країні почнуть робити ревакцинацію вразливих груп населення.
Для ревакцинації будуть використовуватися вакцини з мРНК від Pfizer або Moderna, необов'язково відповідні тій вакцині, яка була введена спочатку.
При цьому видання зазначає, що в Німеччині трохи більш ніж половина населення повністю вакциновано, а близько 62% зробили хоча б одне щеплення.