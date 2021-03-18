В Германии считают заявления Байдена о Путине сигналом к более жесткой позиции США в отношении России

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отреагировал на то, что президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей". По мнению Мааса, это сигнализирует более жесткую позицию Вашингтона в отношении Москвы.
Об этом пишет DW.
Маас добавил, что с момента, когда Байден стал президентом, стало "ясно, что в Вашингтоне будет звучать четкая речь в адрес России".
В то же время, Маас сказал, что не считает своей задачей комментировать заявления президента США.
"Это, я считаю, важный сигнал, что американская внешняя политика будет, с одной стороны, очень четкой, когда речь идет о правах человека или свободы, а с другой стороны - способной там, где речь идет о больших вызовах, как-вот тема разоружения или изменения климата, держать окно для диалога с Москвой открытым", - сказал немецкий дипломат в интервью DW.
Как известно, недавно президент США назвал Путина "убийцей" и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы. Путин предложил Байдену "продолжить дискуссию" в пятницу или понедельник, 19 или 22 марта. Он требует, чтобы разговор с Байденом проходил в прямом эфире.
В Москве уже заявили, что готовят разговор. Тогда как администрация Байдена не подтверждает эту информацию.
Сам Путин на слова о "убийце" отреагировал словами "кто как обзывается, сам так называется".