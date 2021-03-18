В Німеччині вважають заяви Байдена про Путіна сигналом жорсткішої позиції США щодо Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відреагував на те, що президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею". На думку Мааса, це сигналізує більш жорстку позицію Вашингтона щодо Москви.
Про це пише DW.
Маас додав, що з моменту, коли Байден став президентом, стало "ясно, що у Вашингтоні лунатиме чітка мова на адресу Росії".
Воодночас, Маас сказав, що не вважає своїм завданням коментувати заяви президента США.
"Це, я вважаю, важливий сигнал, що американська зовнішня політика буде, з одного боку, дуже чіткою, коли йдеться про права людини чи свободи, а з іншого боку - буде спроможною там, де йдеться про великі виклики, як-от тема роззброєння чи зміни клімату, тримати вікно для діалогу з Москвою відкритим", - сказав німецький дипломат в інтерв'ю DW.
Як відомо, нещодавно президент США назвав Путіна "вбивцею" та пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори. Путін запропонував Байдену "продовжити дискусію" у п'ятницю або понеділок, 19 чи 22 березня. Він вимагає, щоб розмова з Байденом проходила в прямому ефірі.
У Москві вже заявили, що готують розмову. Тоді як адміністрація Байдена не підтверджує цю інформацію.
Сам Путін на слова про "вбивцю" відреагував словами "хто як обзивається, сам так називається".