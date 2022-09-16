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В Германии допускают, что военные резервы РФ могут быть меньше, чем считалось

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Пятница 16 сентября 2022 20:23
В Германии допускают, что военные резервы РФ могут быть меньше, чем считалось Фото: министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявляет, что военные резервы России могут быть меньше, чем считалось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Российская армия понесла значительные потери - как в живой силе, так и в технике", - заявила Ламбрехт.

Это демонстрирует контрнаступление ВСУ в последний месяц. Министр считает, что представление о том, что российские силы располагают фактически неограниченными военными средствами не соответствует действительности. По ее словам, России нужно отремонтировать много техники и тяжело набирать достаточное количество нового персонала.

"Будет очень интересно увидеть, насколько велики остались резервы российских военных на самом деле. Я думаю, что они гораздо меньше, чем мы, вероятно, думали сначала", - заявила Ламбрехт.

Однако министр считает, что Россия далека от поражения и все еще имеет разные военные варианты. Потому она заявила о долгосрочной поддержке от Германии.

Напомним, что Германия передаст Украине больше оружия из-за способности Киева победить.

Ранее ВСУ освободили более 400 населенных пунктов в Харьковской области.

Также, Украина ожидает увеличения помощи от Германии на фоне успехов ВСУ

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