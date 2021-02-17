В Германии считают, что отношения России и ЕС достигли низшей точки

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что отношения между Россией и Европой достигли низшей точки. Причиной тому стало преследование в РФ оппозиционера Алексея Навального.
Об этом пишет DW.
Он отметил, что попытка отравления Навального запрещенным веществом группы "Новичок" и последующий приговор "противоречат принципам правового государства".
"С политической точки зрения мы находимся скорее в сложной фазе наших отношений. Проблема с аннексией Крыма и конфликт на востоке Украины до сих пор не решены", - сказал Альтмайер.
Он добавил, что реакцией на это "может стать только единый ответ всех членов Евросоюза".
В то же время министр отметил, что Германия и Россия по-прежнему заинтересованы в экономическом сотрудничестве. Примером такого сотрудничества Альтмайер назвал газопровод "Северный поток - 2".
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Российской Федерации.
РБК-Украина писало, что Австрия призывает не увязывать строительство газопровода "Северный поток - 2" с ситуацией вокруг российского оппозиционного политика Алексея Навального.