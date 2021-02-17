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У Німеччині вважають, що відносини Росії та ЄС досягли найнижчої точки

Автор: Инна Собора

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер заявив, що відносини між Росією і Європою досягли нижчої точки. Причиною тому стало переслідування в РФ опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише DW.

Він зазначив, що спроба отруєння Навального забороненою речовиною групи "Новачок" і наступний вирок "суперечать принципам правової держави".

"З політичної точки зору ми перебуваємо скоріше в складній фазі наших відносин. Проблема з анексією Криму і конфлікт на сході України досі не вирішені", - сказав Альтмайер.

Він додав, що реакцією на це "може стати лише єдину відповідь всіх членів Євросоюзу".

У той же час міністр зазначив, що Німеччина і Росія зацікавлені в економічному співробітництві. Прикладом такої співпраці Альтмайер назвав газопровід "Північний потік - 2".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Берлін залишає за собою право розширити санкції проти Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що Австрія закликає не пов'язувати будівництво газопроводу "Північний потік - 2" з ситуацією навколо російського опозиційного політика Олексія Навального.

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