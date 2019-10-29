Из Германии в Россию отправили 600 тонн ядерных отходов

Из немецкого города Гронау в понедельник, 28 октября, выехал поезд с грузом гексафторида урана, который будет храниться в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Груз будет доставлен в порт Амстердама, откуда он морским путем отправится в Россию.

Официальный представитель компании Urenco Deutschland, осуществляющей по договору с российской стороной транспортировку ядерных отходов, Крис Бройер подтвердил, что 28 октября компания отправила в Россию, согласно плану поставок, 600 тонн радиоактивных отходов.

По словам Бройера, общий объем поставок ядерных отходов из Германии в Россию, до конца 2019 года должен составить 6000 тонн.

В мае в РФ из Гронау, где находится установка по обогащению урана компании Urenco, уже были отправлены семь "порций" этого груза, каждый объемом в 600 тонн.

Поставки осуществляются на основании договора, заключенного Urenco Deutschland с российской компанией Tenex.

Бройер заверяет, что контейнеры для транпортировки ядерных отходов сделаны из толстостенной стали и имеют толщину стенок 16 мм.

"Они подвергаются постоянным проверкам на прочность и могут устоять даже в самых суровых условиях", - заяви он.

В тоже время 28 октября в Германии прошли протесты экоактивистов, которые утверждают, что, экспортируя обедненный уран в Россию, компания Urenco стремится избавиться от необходимости самостоятельно хранить ядерные отходы, несмотря на то, что для этой цели у нее есть специально построенное хранилище.

Напомним, в августе Украина и США запустили проект сотрудничества в области современной ядерной науки и инженерии.