Із Німеччини в Росію відправили 600 тонн ядерних відходів

З німецького міста Гронау в понеділок, 28 жовтня, виїхав потяг з вантажем гексафториду урану, який буде зберігатися в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Груз буде доставлено в порт Амстердама, звідки морським шляхом він попрямує в Росію.

Офіційний представник компанії Urenco Deutschland, яка здійснює за договором з російською стороною транспортування ядерних відходів, Кріс Броєр підтвердив, що 28 жовтня компанія відправила в Росію, згідно з планом поставок, 600 тонн радіоактивних відходів.

Зі слів Броєра, загальний обсяг поставок ядерних відходів із Німеччини до Росії, до кінця 2019 року становитиме 6000 тонн.

У травні в РФ із Гронау, де розташована установка зі збагачення урану компанії Urenco, вже було відправлено сім "порцій" цього вантажу, кожен обсягом 600 тонн.

Поставки здійснюються на підставі договору, укладеного Urenco Deutschland з російською компанією Tenex.

Броєр запевняє, що контейнери для транпортування ядерних відходів зроблені з товстостінної сталі і мають товщину стінок 16 мм.

"Вони зазнають постійних перевірок на міцність і можуть встояти навіть в найсуворіших умовах", - заявив він.

Водночас 28 жовтня в Німеччині відбулися протести екоактивістів, які стверджують, що, експортуючи збіднений уран в Росію, компанія Urenco прагне позбутися необхідності самостійно зберігати ядерні відходи, незважаючи на те, що для цієї мети у неї є спеціально побудоване сховище.

Нагадаємо, у серпні Україна і США запустили проект співпраці в галузі сучасної ядерної науки та інженерії.

